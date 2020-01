Ford desenvolve sistema que alerta condutores para os perigos no trajeto Saber o que está para lá de uma curva fechada ou de uma lomba é algo que pode ajudar a evitar um acidente. A Ford criou um sistema que faz isso mesmo. motores AutoMais motores/ford-desenvolve-sistema-que-alerta-condutores_5e1f49219419111c2a7371d9





Saber o que está para lá de uma curva fechada ou de uma lomba é algo que pode ajudar a evitar um acidente. A Ford criou um sistema que faz isso mesmo.

Tem o nome “Ford Local Hazard Information”, em português “Informação de Perigo na Via” (IPV) e ajuda os condutores a saber o que está do lado de lá de uma curva cega. O sistema funciona com a conectividade do veículo, detetando filas de carros parados, acidente ou derramamento de cargas na faixa de rodagem, ainda antes de estarem no campo de visão.

O espoletar do sistema ocorre de acordo com as situações que se apresentam no percurso mais à frente. Tem autoridade para ativar os airbags, fazer piscar as luzes de emergência ou até os limpa para brisas. O IPV não funciona como anteriormente, ou seja, não está dependente das informações de outros condutores para gerar alertas. O sistema opera de forma autónoma, sem necessidade de qualquer interação do condutor para gerar informações e emitir avisos.

Os perigos só serão exibidos se o sistema identificar real perigo para o veículo, surgindo esse alerta diretamente no painel de instrumentos. O IPV foi projetado opara ser mais amigo dos condutores do que anteriormente.

O IPV funciona comum conjunto de sensores que monitoriza, as diferentes ações, incluindo a travagem de emergência, luzes de nevoeiro e controlo de tração para detetar potenciais condições climatéricas adversas ou da própria via de circulação. Os dados são, então, analisados para determinar a localização do perigo e se ocorreu um incidente de transito.

Usando o modem FordPass Connect, o veiculo fornece actualizações automáticas à “cloud” (nuvem)através de uma ligação segura. A Here Technologies, parceiro tecnológico da Ford, opera a plataforma central baseada nacloud, reunindo informações das diferentes marcas de veículos, de acordo com as parcerias comerciais estabelecidas.

Quantos mais veículos estiverem conectados com a rede, maior será a eficiência do sistema. Quando muitos veículos geram um mesmo aviso, os restantes que circulam nas proximidades recebem dacloud,através da rede de telemóveis, informações dos incidentes, permitindo aos condutores reduzir a velocidade ou adoptar medidas apropriadas. Informações adicionais são obtidas a partir de bases de dados de incidentes das autoridades públicas e de relatórios de tráfego, prestando aos condutores avisos antecipados, incluindo a aproximação a veículos que circulam na faixa de rodagem errada, a presença de animais ou de pessoas na estrada e obras rodoviárias.