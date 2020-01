Ford anunciou os preços do novo Puma Deixou de ser o pequeno coupé para passar a ser um SUV, já está a caminho de Portugal e tem preços. motores AutoMais motores/ford-anunciou-os-precos-do-novo-puma_5e2f2832ec64cc12b383fc8f





Deixou de ser o pequeno coupé para passar a ser um SUV, já está a caminho de Portugal e tem preços.

Esta nova era do Puma utiliza a mesma plataforma do Fiesta – o que é uma boa nova no que toca ao comportamento – e a mesma mecânica, ou seja, o bloco 1.0 litros com três cilindros sobrealimentado da família Ecoboost com 125 e 155 CV, dispondo de sistema híbrido ligeiro com tecnologia de 48 volts e caixa manual de seis velocidades.

No segundo semestre deste ano irá surgir a versão turbodiesel com o bloco 1.5 TDCI com 120 CV e em 2021 será a ver do híbrido Plug In.

Quanto aos preços, arrancam nos 23.410 euros do Titanium 125 CV, seguindo-se os 24.346 euros do Titanium 155 CV, os 24.678 euros do 125 CV ST-Line, os 25.599 euros do 155 CV ST-Line, 26.412 euros do 125 CV ST-Line X e os 27.350 euros do 155 CV ST-Line X.