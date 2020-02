Fiat vai renovar, finalmente, o Strada O Fiat Toro é uma “pick-up” vendida no Brasil, sucessor do Strada que desembarcou na Europa ao mesmo tempo do Palio, vindo também de terras de Vera Cruz. Finalmente, vem aí um novo Strada. motores AutoMais motores/fiat-vai-renovar-finalmente-o-strada_5e43db26f0a7d51282a105e4





A imagem que a Fiat revelou mostra um carro muito semelhante ao Toro, o que não espanta pois será esse o modelo a servir de base tal como sucedeu com o Strada. Se olhar para as fotos que publicamos, percebe que a inspiração é clara e o carro é, praticamente, igual. A diferença é que a Fiat vai oferecer a cabina de quatro portas ou de duas portas e 3 lugares. A FCA já tinha feito o mesmo em outros mercados da América Latina, vendendo o Fiat Toro como RAM 1000.

Não há muitos detalhes, mas sabe-se que será o substituto do Strada, feito ainda com base no Palio e que está ainda à venda em alguns mercados, desde 1996. A plataforma será nova, o carro será maior que o Strada e estará a meio caminho do Fullback, feito com base na Mitsubishi L-200.

Para já, a Strada será vendida no Brasil, mas acabará por viajar até á Europa, sendo que a versão brasileira será apresentada no Salão de São Paulo, em novembro.