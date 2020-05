O carro deverá ser lançado no final do ano, receberá algumas novidades no estilo, mas a maior alteração residirá no interior.

A maior alteração é a mudança do logótipo da Fiat, que passa a exibir letras a invés de um símbolo, sendo a nova imagem da marca italiana. Abandona, assim, o escudo vermelho rodeado por uma moldura cromada. Depois, o Tipo passa a utilizar faróis com tecnologia LED, um grelha mais ousada e nichos dos faróis de nevoeiro redesenhados. As fotos mostram que as cavas das rodas protegidas e um para choques dianteiro protegido, o que deixa no ar a ideia que a Fiat vai lançar um Tipo mais radical à imagem do 500X e do Panda Cross.

No interior, o painel de instrumentos passa a ser digital, sendo que o resto permanece mais ou menos igual. No que toca ás motorizações, o Tipo deverá receber o mais recente motor híbrido disponível para o Panda e para o 500, que junta um motor de 1.0 litros com três cilindros e um motor de arranque gerador que alimenta uma bateria de iões de lítio, suficiente para reduzir em 30% as emissões.