Fiat Chrysler Automobilles quer recomeçar a produção na próxima semana em Itália





A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) quer recomeçar a laboração já a partir da próxima semana nas suas três fábricas italianas se receber luz verde do governo, segundo diz o sindicato metalúrgico italiano.

As fábricas em causa são as unidades de Melfi (onde é feito o Jeep Compass) no sul de Itália, Atessa (veículos comerciais ligeiros) no centro do país e Mirafiori, em Turim, que está a ser adaptada para a produção do Fiat 500 elétrico.

Segundo informação dada por Gianluca Ficco, representante do sindicato metalúrgico UILM, a FCA informou os sindicatos que se o governo der luz verde para isso, o dia 6 de abril marcará o regresso á atividade produtiva naquelas três unidades fabris. Um porta voz da FCA confirmou que o plano é recomeçar a produção na próxima semana. Fica apenas por saber se o executivo italiano vai dar autorização para o recomeço da atividade.

Segundo o responsável pelo sindicato UILM, “em qualquer forma, quando as operações recomeçarem, a FCA terá de ter a certeza que todas as condições de segurança e saúde são asseguradas. Por isso as medidas de segurança têm de ser reforçadas.”

Será complicado que o executivo italiano dê autorização para o recomeço de produção industrial, numa altura em que a pandemia está longe de ser controlada naquele país. Se a FCA quer recomeçar já na próxima semana a produção, a Exor, dona da Ferrari e da FCA, a holding da família Agnelli, anunciou que a Ferrari irá recomeçar a produção dia 14 de abril desde que tenha peças, pese embora isso seja complicado porque Maranello está colada à Lombardia, o olho do furacão do Coronavírus em Itália.