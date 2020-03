Fiat arrasa concorrência e anuncia 320 km de autonomia para o 500e Estava agendada para o Salão de Genebra a apresentação do novo 500 com motorização elétrica, mas isso não vai impediu a Fiat de revelar o novo modelo. motores AutoMais motores/fiat-arrasa-concorrencia-e-anuncia-320-km-de-_5e5f7c6d23994a197a1a10ca





Estava agendada para o Salão de Genebra a apresentação do novo 500 com motorização elétrica, mas isso não vai impediu a Fiat de revelar o novo modelo.

O 500e será mais um dos modelos citadinos com motorização elétrica, afinal os modelos que gritam por uma mobilidade mais limpa nas congestionadas e poluídas cidades mundiais. O modelo continua com a forma e o desenho que lhe trouxe sucesso em doses maciças, sendo o segundo carro mais vendido no segmento, na Europa, atrás do excelente Fiat Panda.

O novo 500e será revelado na internet a partir ds “Triannale Design Museum” de Milão (à porta fechada e via “streaming” de vídeo, graças ao Coronavírus), a Fiat já está a receber encomendas do modelo na edição “Prima” que custa, em Itália, 37.900 euros, sendo os primeiros modelos entregues já no verão. Seguir-se-ão versões mais baratas.

O 500e é ligeiramente maior que o 500, pois tem mais 20 mm na distância entre eixos (2320 mm), mais 60 mm no comprimento (3631 mm), 60 mm mais largo (1687 mm) e 20mm mais alto (1508 mm). A plataforma é uma versão modificada da base para carros pequenos da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e que já é usada no Lancia Ypsilon e Fiat Panda. Com um motor elétrico de 80 kW (116 CV) e uma bateria de iões de lítio com 42 kWh, permite uma velocidade máxima de 150 km/h e uma autonomia de 320 km. O carro tem um carregador de 85 kW, podendo adicionar 50 km de autonomia em 5 minutos e leva 35 minutos a estabelecer 80% da carga total. São precisas 6 horas com uma “wallbox” de 7,4 kW para recarregar a bateria. O Fiat 500e só estará disponível na Europa.