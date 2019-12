Fiat 500e: o novo modelo elétrico da Fiat “apanhado” antes da revelação em Genebra Os protótipos são feitos com base no atual modelo, mostram pouco do que será o exterior e no interior, há mais algumas novidades. motores AutoMais motores/fiat-500e-o-novo-modelo-eletrico-da-fiat_5df9006de3e30e79ac5e8a07





Os protótipos são feitos com base no atual modelo, mostram pouco do que será o exterior e no interior, há mais algumas novidades.

Percebe-se pelas fotos que o interior do 500e será diferente, com novo painel de instrumentos e um ecrã central para o sistema de info entretenimento de generosas dimensões.

A Fiat anunciou este ano que iria investir 700 milhões de euros num citadino elétrico que seria produzido em Mirafiori, Itália, com uma expetativa de vendas em redor das 80 mil unidades. O carro deverá ser revelado no Salão de Genebra e colocado à venda paralelamente à gama 500, que continuará a receber motores térmicos além de mais uma renovação de estilo.

A plataforma será específica, a mesma que deverá ser usada para a versão elétrica do novo Panda, inspirado pelo protótipo Centoventi. Esta será a primeira ação no sentido de transformar a Fiat numa marca focada nos veículos citadinos e utilitários eletrificados. Um papel que deverá assumir, também, dentro do novo grupo que vai nascer da fusão entre a FCA e a PSA.

Segundo Olivier François, o CEO da Fiat, “o carro manter-se-á fiel ao que tem sido o 500, mas será totalmente novo. É uma afirmação forte começar o nosso caminho rumo à eletrificação com o 500, mas fazemo-lo devido ao preço. Evidentemente que não podemos vender um 500 elétrico ao mesmo preço de um 500 de base, mas também sabemos que mais de metade dos nossos clientes não compram os modelos de acesso á gama. Na verdade, para eles, um preço de 24 mil euros é perfeitamente normal. Se olharmos à concorrência, andam em redor dos 32 mil euros. Ou seja, o salto não é grande entre as duas realidades, particularmente se entrarmos em linha de cinta com os apoios dos Estados.”

Não há confirmação que o 500 elétrico tenha tração traseira, mas sabe-se que terá uma variante Abarth, ao mesmo tempo que já se sabe que a FCA está aberta a partilhar a base do 500e com outros construtores. O que será discutido depois da fusão com a PSA. A gama 500 receberá uma carrinha, a Giardiniera, e a Fiat tudo fará para que o 500 cumpra todas as normas de emissões. O 500 também terá edições híbridas, ficando a dúvida sobre se serão híbridos suaves ou normais.