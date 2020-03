Fiat 500e foi revelado online com versão descapotável e versões térmicas O novo Fiat 500 terá uma versão totalmente elétrica, o 500e que, pelas fotos reveladas, será dos elétricos urbanos mais bonitos e capazes para o ambiente urbano. motores AutoMais motores/fiat-500e-foi-revelado-online-com-versao_5e5d49e2df6d101750553c4c





Se no exterior há um arredondamento maior das formas, diferentes faróis e farolins e um aumento do logótipo 500, é no interior que há maiores diferenças. O tabliê é muito diferente, o ecrã central do sistema de info entretenimento é de muito maiores dimensões, sensível ao toque e albergando o controlo do sistema de climatização. Há apenas dois botões e onde estava o punho da alavanca da caixa de velocidades estão agora botões diferentes. O painel de instrumentos será digital.

Esta segunda visita à mobilidade elétrica do Fiat 500 (já existiu um modelo produzido entre 2013 e 2017, feito para o mercado americano e particularmente para a Califórnia e que Sergio Marchionne pedia para não ser comprado…) será feito em Itália, na veterana fábrica de Mirafiori. Sabe-se que o 500 não será, apenas, elétrico e haverá versões térmicas. A plataforma, espera-se, será nova e servirá de base, igualmente, ao novo Panda que terá como ponto de partida o protótipo Centoventi.