O luxo não sofre com as crises e o coronavírus não roubou valor á Ferrari, antes pelo contrário!

A casa de Maranello viu o seu valor bolsista subir e situar-se perto dos 28 mil milhões de euros, um crescimento de 7%. Esta situação originou-se na divulgação dos resultados financeiros da Ferrari, muito melhores que o esperado: volume de negócios de mil milhões de euros (menos 1% que em 2018). Esperava-se uma queda bem superior.

Contas feitas, a Ferrari vale mais que os gigantes norte americanos General Motors e Ford, com uma capitalização de mercado impressionante. A GM vale 27 mil milhões de euros, a Ford fica-se pelos 17,7 mil milhões e a Fiat Chrysler Automobiles tem um valor de 12 mil milhões de euros.

A pergunta é a mesma todos os anos: como é que isso é possível quando a Ferrari faz 10 mil carros por ano e a GM cerca de 7,7 milhões? Tudo se resume ao investimento de fundos, parceiros e investidores no icónico nome Ferrari, a preços altíssimos que ninguém hesita em pagar e margens de lucro operacional de 24% face aos 5% de média na indústria. Esta aqui a explicação para o resultado robusto da Ferrari.

A Ferrari conseguiu no primeiro trimestre, apesar de ter fechado a fábrica em março, aumentar as vendas em 5% para 2738 unidades. Como as unidades de produção de Maranello e Modena vão recomeçar a funcionar, os mercados reagiam e a Ferrari é agora uma das mais valorizadas empresas do universo automóvel.

Apesar de tudo, a casa de Maranello já avisou que apesar do valor acionista ter mais que triplicado desde 2015, os lucros em 2020 serão mais comedidos e não irão além de um intervalo entre 3,4 e 3,6 mil milhões de euros, quando em janeiro rondavam os 4,1 mil milhões de euros. Isto porque dos Estados Unidos e da Austrália já chegaram alguns cancelamentos de encomendas. Mas Louis Camilleri, o CEO da Ferrari, deixa claro que “não há alarmes em nenhuma geografia, apenas teremos uma redução sensível dos proveitos da Fórmula 1.”