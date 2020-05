O primeiro modelo totalmente elétrico da casa de Maranello, aprazado para 2025, vai utilizar tecnologia sofisticada o suficiente para honrar a história da Ferrari.

Como habitualmente na Ferrari, não há detalhes sobre o modelo que está a ser desenvolvido entre os muros da fábrica de Maranello e que deverá surgir em 2025. Será totalmente elétrico – o primeiro da Ferrari – mas Enrico Galliera, o homem forte das vendas, já veio dizer que o carro só será lançado quando a tecnologia for sofisticada o suficiente para honrar a história da casa italiana fundada por Enzo Ferrari.

Por essa razão é que Galliera diz que antes de cinco ou mais anos não haverá um Ferrari elétrico, mesmo que tenha deixado claro que a chegada ao mercado de modelo elétricos dos rivais pode levar à aceleração dos planos, sendo a Pininfarina Battista um dos modelos debaixo de olho por parte da Ferrari.

Além disso, a Ferrari assegura que os seus carros vão cumprir todas as regulações sem necessitar de grandes alterações nos produtos planeados para os próximos anos. Tudo porque o SF90 Stradale, um desportivo Plug In, mostrou, nas palavras de Galliera, a capacidade da marca em inovar tecnologicamente e como os clientes da Ferrari gostam do seu carro com estas características, com clientes a gostarem, mesmo, de usar o modo elétrico.

Haverá tempo para definir várias coisas, entre elas, o som dos Ferrari elétricos, algo que a casa italiana ainda não definiu, mas que Enrico Galliera promete ser feito com a classe e a beleza típica da Ferrari.