“Apanhado” pelas câmaras dos nossos camaradas do sítio Carscoops, o SF90 Spider híbrido Plug In surgiu carregado de camuflagem.

A produção pode estar parada, mas o desenvolvimento dos novos modelos não tem parado e o SF90 Stradale continua a ser testado. Mas a Ferrari, como habitualmente, deixa ver pouco e o carro anda pelas estradas muito camuflado. No caso a versão Spider que será lançada em 2021.

A escolha entre tejadilho de lona ou metal está em cima da mesa, embora olhando ao que tem sido a pratica da Ferrari, o SF90 Stradale Spider terá teto rígido retrátil como sucede com o F8 Tributo Spider e outros. O carro terá um motor com 1000 CV graças à ajuda de três motores elétricos ao V8 turbo. Graças a dois motores localizados no eixo dianteiro, o carro tem tração integral o que será uma estreia para um roadster da Ferrari. Devido a ser um híbrido Plug In, o SF90 Stradale Spider tem uma autonomia em modo elétrico de 20 km.