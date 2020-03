Ferrari quer recomeçar produção em Maranello a meio de abril No meio da pandemia de Covid-19 e do pandemónio que existe em Italia com a galopante disseminação do coronavírus, a Ferrai quer recomeçar a produção em Maranello. motores AutoMais motores/ferrari-quer-recomecar-producao-em-maranello-_5e81dfae22595919610a9fde





No meio da pandemia de Covid-19 e do pandemónio que existe em Italia com a galopante disseminação do coronavírus, a Ferrai quer recomeçar a produção em Maranello.

A Ferrari fechou a produção no dia 15 de março devido à falta de matéria prima e de peças e para segurança da sua força de trabalho, pois Maranello, a sede da casa italiana que fica na região da Emilia Romagna, na fronteira com a Lombardia, a região mais afetada como Covid-19.

A ideia era ter a fábrica fechada até dia 27 de março, mas a situação em Itália está desesperante e tudo ficou adiado até ao dia 14 de abril, data em que a Ferrari vai recomeçar a produção.

Num comunicado, a Ferrari disse que “todas as atividades podem ser levadas a cabo num ambiente inteligente e onde haja separação social suficiente. A empresa irá continuar a pagar todos os salários a todos os que não possam recomeçar o trabalho pelas mais diversas razões.”

Diz o comunicado que “dada a incerteza e a impossibilidade de antever trazidas pelo Covid-19, a companhia está a tomar todas as ações apropriadas para assegurar o bem estar dos seus colaboradores e, sobretudo, no melhor interesse dos acionistas da empresa.”

A Ferrari anunciou que tem o apoio dos sindicatos para o plano de recomeço de produção e aceitaram as medidas implementadas pela casa de Maranello para manter os trabalhadores a salvo. Destacar que a Ferrari tem pago os ordenados durante esta paragem. Por outro lado, a Ferrari não recebeu número sensível de cancelamento de encomendas e está à procura de soluções para recuperar desta paragem forçada. Um segundo turno poderá ser adicionado ou então a fábrica abre aos sábados. No dia 4 de maio, a Ferrari irá apresentar a sua situação financeira durante uma reunião com investidores e acionistas. A família Agnelli, através da holding Exor, controla a Ferrari e douou 10 milhões de euros à Proteção Civil Italiana para ajudar na luta contra o Coronavírus, comprou 150 ventiladores e levou-os para Itália, além de outros produtos de proteção individual.

A Ferrari, entretanto, colocou à sua capacidade tecnológica, em colaboração com o fabricante de ventiladores Siare Engineering, para fabricar mais ventiladores.