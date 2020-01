Ferrari Purosangue poderá ser assim A Ferrari vai libertando informação sobre o seu primeiro SUV e já se sabe que o carro terá como base o novo Ferrari Roma, o que levou alguns estilistas a oferecerem a sua visão sobre o SUV da casa de Maranello. motores AutoMais motores/ferrari-purosangue-podera-ser-assim_5e0f6545a9699e1bdff56383





A Ferrari vai libertando informação sobre o seu primeiro SUV e já se sabe que o carro terá como base o novo Ferrari Roma, o que levou alguns estilistas a oferecerem a sua visão sobre o SUV da casa de Maranello.

A Ferrari esconde de forma perfeita todos os projetos em que está a trabalhar, sendo raro conseguir descortinar como serão os novos modelos, mesmo que muitos sejam apanhados em testes. Veja-se o caso do Roma, por exemplo. Quanto ao novo e importante SUV da Ferrari, ninguém fora dos muros de Maranello sabe como é o novo carro, o primeiro SUV da marca fundada por Enzo Ferrari. Porém, sabemos, já, que a base do Purosangue será o novo Roma. Ora, isso permite imaginar um SUV Ferrari com a forma e as linhas do novo modelo.

A Laco Design foi uma das primeiras a avançar com uma ideia do que será o Purosangue, que terá dimensões semelhante ás do Lamborghini Urus e do Aston Martin DBX.

As fotos estão ai, podem olhar e comparar com o Roma, sendo certo que o carro não deixa de ter uma forma esguia e profundamente desportiva, com rodas grandes e uma frente muito semelhante à do Roma. É apenas uma ideia do que poderá ser o primeiro SUV da Ferrari, que ninguém conhece e nem que motorizações vai usar.

Não deverá receber o V12 da casa italiana, mas sim os V8 turbo e híbridos. O Ferrari Purosangue está previsto chegar ao mercado em 2021.