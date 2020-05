O “Ferrari Museum” em Maranello e o “Museo Enzo Ferrari” em Modena, abriram depois de dois meses fechados devido à pandemia de Covid-19.

Mas para visitar os dois espetaculares museus da Ferrari, é preciso passar por uma série de medidas de segurança e proteção da saúde, para visitantes e colaboradores. Os visitantes têm de aceitar fazer um “scanner” térmico e se a temperatura estiver acima dos valores normais, a entrada é recusada. Devem usar máscara (exceto as crianças abaixo dos 6 anos) que são oferecidas nos museus a quem não tiver uma. Marcas no chão determinam o percurso a efetuar e as distâncias de segurança para observar as exposições. Podem assistir às exibições “Ferrari nas 24 Horas de Le Mans”, “Hypercars” e “Grand Tour”.

Museo Ferrari

A Ferrari em estado envolvida na luta contra a pandemia de Covid-19, fazendo válvulas para ventiladores em Maranello, enquanto a Scuderia Ferrari colocou a engenharia da equipa a trabalhar na construção de ventiladores em parceria com o IIT (Italian Institute od Technology). E num gesto de apoio aos homens e mulheres da linha da frente que estiveram nos hospitais a cuidar dos milhares de doentes, a Ferrari vai oferecer livre acesso aos museus a todos eles até ao final de 2020, oferecendo, igualmente, descontos aos familiares durante o mesmo período.