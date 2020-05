Há dias de manhã que não se deve pensar à tarde em sair de noite e há também quem não consiga refrear os ânimos. Foi assim que um Ferrari GTC4 Lusso acabou na sucata!

Uma pessoa que tinha sido contratada por uma empresa de transportes, entendeu que para trabalhar teria de ter um camião novo e não uma unidade de 2019. Com apenas quatro dias de trabalho criou vários problemas e fez, apenas, uma carga até a direção da empresa perceber que tinha errado na contratação.

A empresa, segundo fontes próximas do caso, tentou rescindir o contrato de forma legal e com indeminização pela quebra de contrato, tudo de forma calma e civilizada. O individuo não esteve com meias medidas: depois de perguntar ao patrão se o Ferrari estacionado era dele, pegou num camião que estava no parque da empresa e gritando bem alto “agora vais ver o que acontece quando se metem comigo” atirou não uma, mas duas vezes o camião contra o carro, depois de quase ter atropelado o dono da empresa que saltou para o veículo para o tentar impedir. A policia foi chamada e o homem foi apreendido e acusado. Assim “morreu” um belo Ferrari GTC4 Lusso.