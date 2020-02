Ferrari disputa com organização sem fins lucrativos o nome Purosangue O primeiro SUV da Ferrari pode ter de mudar de nome devido a uma associação de sem fins lucrativos lutar em tribunal pela exclusividade de “Purosangue”. motores AutoMais motores/ferrari-disputa-com-organizacao-sem-fins_5e395d42979f2f128ddfcc61





Ainda o carro não está pronto para chegar ao mercado e o primeiro SUV da Ferrari já está envolvido numa disputa legal com uma organização sem fins lucrativos sobre o nome Purosangue. O nome significa sangue puro e já estava confirmado como nome para o SUV da Ferrari, mas uma associação sem fins lucrativos anti-doping chamada “The Purosangue Foundation” decidiu reclamar a exclusividade do nome.

A Ferrari, de acordo com a Financial Times, alega que a associação não fez uso comercial do seu nome para reclamar a exclusividade do nome e por isso levou a questão a tribunal em Bolonha para reclamar o uso do nome Purosangue.

Porém, aquela, até agora, anónima associação, registou o nome em 2013 e bloqueou a tentativa da Ferrari de registar o nome do SUV mal as primeiras notas sobre o modelo surgiram publicamente.

Em declarações ao Financial Times, um advogado da “The Purosangue Foundation” referiu que a associação sem fins lucrativos tem uma parceria em vigor com a empresa de roupa e equipamento desportivo Adidas, o que é suficiente para suficiente utilização comercial do nome Purosangue.

A Ferrari já utilizou os tribunais para proteger a sua marca, como em 2014 quando a casa de Maranello enviou ao produtor um aviso ao produtor Deadmau5 após este ter pintado o seu 458 num esquema de pintura inspirado num vídeo viral.