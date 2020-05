A colaboração entre a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e a Engie Eps para ligar os veículos elétricos á rede de distribuição, está em marcha.

Na sequência do anúncio efetuado com a Terna, em setembro, da intenção de iniciarem juntas a interação entre veículos elétricos e rede de distribuição de energia, com base numa infraestrutura de carregamento “inteligente”, a FCA escolheu a ENGIE Eps como parceira tecnológica de projeto para se ocupar da construção da infraestrutura.

Iniciaram-se na fábrica da FCA em Mirafiori, Turim, os trabalhos para realização da primeira fase do projeto-piloto “Vehicle-to-Grid” (V2G). Depois de completada, esta será a maior instalação deste género no mundo.

A iniciativa tem como objetivo uma interação bidirecional entre os veículos totalmente elétricos da FCA e a rede de distribuição de energia. Além de efetuar o carregamento dos veículos, o projeto utilizará as baterias dos mesmos para estabilizar a rede.

As baterias dos veículos são capazes de armazenar energia e, usando a infraestrutura V2G, conseguem devolvê-la à rede quando necessário. Isto representa uma oportunidade para otimizar os custos de exercício dos veículos – beneficiando os condutores – e uma possibilidade concreta de contribuir para uma rede de eletricidade mais sustentável.

O local de construção para a fase 1 do projeto está agora aberto no centro de logística Drosso, dentro do complexo de Mirafiori. A fase 1 do projeto prevê a instalação de 32 colunas V2G, capazes de ligar 64 veículos elétricos, e tem conclusão programada para julho. No fim de 2021, a infraestrutura será ampliada de forma a ligar até 700 veículos elétricos, capazes de fornecer serviços de rede ultrarrápidos ao operador de distribuição de energia, além de carregar os próprios veículos.

Na configuração final, o projeto estará apto a fornecer até 25 MW de capacidade de regulação, tornando-se a maior instalação de V2G alguma vez construída a nível mundial. Terá capacidade para fornecer um elevado nível de otimização de recursos, para o equivalente a 8500 casas, e uma vasta gama de serviços ao operador de rede, incluindo regulação ultrarrápida de frequência.