FCA pondera fecha fábricas em Itália, depois do país entrar em quarentena A decisão do Governo italiano de fechar todas as empresas, exceto as farmácias e os supermercados, levou a FCA a ponderar fechar as suas unidades de produção transalpinas.





O primeiro ministro Giuseppe Conti anunciou o fecho de todos os negócios não essenciais como cafés, restaurantes, cabeleireiros e outros. Quanto à indústria, a FCA não tem de fechar portas, mas as unidades de Pomigliano, Melfi e Cassino, estão temporariamente fechadas. As restantes fábricas verão a produção ser reduzida pois tudo aquilo que não é essencial será fechado, com muitos colaboradores confinados a casa. O que for necessário estar em funcionamento, deverá ser limpo amiudes vezes e devem ser evitadas grandes aglomerações de pessoas nessas áreas.

A produção industrial manter-se-á para evitar que a crise financeira seja maior do que se apresenta neste momento, com reforço do trabalho desde casa e de outras medidas. A Pirelli, localizada em Milão, também reduziu a produção da sua fábrica no nordeste italiano, depois de um colaborador ter acusado infeção com coronavírus. Outros construtores têm estado a tomar medidas para evitar a disseminação do vírus, com a Seat a anunciar que vai cancelar um dos turnos de produção em Barcelona, depois de terem sido descortinados colaboradores infetados com o vírus, estando o grupo VW a equacionar “layoff” temporários se as disrupções na produção continuarem.