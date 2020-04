A unidade de produção de Mangualde desenhou um plano de implementação de medidas sanitárias reforçadas, partilhadas com a Comissão de Trabalhadores, estando pronta para recomeçar o trabalho.

A prioridade do PSA Group tem sido proteger os seus colaboradores e preservar a sustentabilidade da empresa, e por isso os serviços médicos da empresa definiram um protocolo de medidas sanitárias reforçadas.

Durante a pausa forçada, a unidade de Mangualde colocou em prática este protocolo, que foi previamente partilhado com as autoridades regionais de Saúde e a Inspeção do Trabalho e enriquecido com a contribuição dos elementos da Comissão de Trabalhadores.

Este protocolo engloba mais de 100 medidas que abrangem todas as atividades a nível industrial, administrativo e de Investigação e desenvolvimento. A título de exemplo, o protocolo desenvolvido paraasinstalações industriais prevê o controlo de temperatura em complemento da automonitorização de sintomas, aprovisionamento de equipamentos de proteção individual (EPI) e Kits de proteção e higiene sanitária para colaboradores, motoristas e visitantes essenciais, elaboração de plano de contingência partilhado com os representantes dos trabalhadores, redefinição de fluxos internos, marcações no solo para manutenção de distâncias de segurança, reforço dos perímetros de higiene, formação e conselhos essenciais de higiene e saúde, constituição de sala de isolamento, formação de pilotos para acompanhamento do protocolo de segurança e de saúde em cada área de produção e gestão da fábrica, etc.

Esta tudo validado e confirmado conjuntamente entre a direção, o serviço de prevenção e a comissão de trabalhadores que todas as medidas definidas no protocolo estão já implementadas. Assim, a aplicação e respeito do protocolopermite retomar a atividade de forma gradual e segura, e assim contribuir para a sustentabilidade da unidade de produção. Falta só saber quando a PSA volta á atividade.