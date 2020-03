Exoesqueleto robot da Hyundai ganha prémio Red Dot Award O “Vest Exoesqueleto” (VEX) da Hyundai ganhou a categoria de “Product Design”, na vertente de produto inovador, no Red Dot Design Awards, o prestigiado concurso internacional de design com mais de 60 edições. motores AutoMais motores/exoesqueleto-robot-da-hyundai-ganha-premio_5e8314b6dcab6f199a361bcb





O VEX foi desenvolvido para ir de encontro ao compromisso da Hyundai para com a saúde e a segurança dos seus trabalhadores industriais. Foi desenhado com o intuito de evitar lesões, recebendo elogios por parte dos jurados do Red Dot Design Awards.

O design compacto é alcançado ao utilizar a tecnologia mais recente que elimina a necessidade de uma bateria. O VEX, que se veste como uma mochila, utiliza um eixo policêntrico para fornecer o máximo de força de 5,5kg, num equipamento que pesa apenas 2,8kg.

“Este prémio é a prova da colaboração entre o Robotics Lab e o Hyundai Design Center. Sob a visão da marca ‘Progresso para a Humanidade’, o nosso laboratório tem vindo a tentar desenvolver robóticas pioneiras através da convergência de várias tecnologias. Com o sucesso e o reconhecimento do VEX, a Hyundai irá continuar a desenvolver novos produtos que proporcionarão às pessoas uma melhor qualidade de vida.”