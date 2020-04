O Reddit é uma plataforma que nos oferece motivos para acreditar que o confinamento social está, mesmo, a fazer mal à saúde mental das pessoas.

Vem do Médio Oriente este exemplo daquilo que não se deve fazer quando gostamos de mais de uma marca. Ora, este moço pegou num Volvo 240 nascido entre 1974 e 1993, pensou em fazê-lo sair do anonimato e pespegou-lhe uma série de alterações.

Adepto dos Rolls Royce, bebeu inspiração no Phantom e desenhou uma dianteira com ume enorme grelha com barras verticais e um enorme logótipo Volvo. Os faróis são retangulares e o para choques tem uma faixa LED.

Na lateral do carro não há mudanças, o que torna o carro ainda mais feio, porque as rodas ficam de fora e a altura ao solo é enorme. Na traseira, está a paixão pelo Nissan Skyline R32: os farolins são desse carro e a forma também, com o para choques massivo e a dupla saída de escape.

Enfim, um carro horroso que mostra como o Covid-19 está mesmo a afetar a mente dos confinados. Ou não, pode ser apenas uma questão de mau gosto…