Os Giulia vão receber os famosos sufixos “GTA” e GTAm”, mas houve um carro que esteve quase, quase a exibir essas icónicas letras.

Os últimos modelos GTA foram o 156 e o 147, equipados com o V6 de 3.2 litros aspirado com 250 CV atirados para as rodas da frente. Mas houve outro que esteve quase a ser um GTA: o MiTo.

Feito com base no Fiat Punto, o MiTo GTA foi apresentado como protótipo próximo da produção no Salão de Genebra de 2009. Uma carroçaria musculada, rodas e travões maiores, um difusor traseiro agressivo e o motor 1.75 litros com quatro cilindros turbo com injeção direta a debitar 240 CV com caixa manual de seis velocidades.

A Alfa Romeo dizia que chegava aos 250 km/h e acelerava dos 0-100 km/h em 5 segundos. A redução de peso era sensível, com peças feitas em fibra de carbono e suspensão em alumínio, além das maxilas de travões e peças do chassis.

Infelizmente, não passou de protótipo, o que é uma pena pois seria um carro fantástico.