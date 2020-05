São um par de imagens que a Hyundai revelou, mostrando a frente do novo Santa Fé nas versões normais e de luxo, que será lançado em 2021.

A renovação do Santa Fé não será uma simples remodelação. A nível de aspeto, são claras as diferenças na frente do carro, agressiva e com uma grelha de generosas dimensões. E esta poderá vir a ser a nova linguagem de estilo da Hyundai.

Por baixo do manto redesenhado, estará uma nova plataforma da casa coreana, mais ligeira, mais rígida e com maior flexibilidade, abraçando já a eletrificação.

A Hyundai vai fazer o mesmo que a Kia fez com o Sorento em 2012: uma nova plataforma aplicada num carro existente. As vantagens são muitas: melhorias na performance, no comportamento e na segurança.

Pode parecer estranho que um carro surgido em 2018 já esteja pronto para ser renovado, mas no caso da Hyundai não é uma grande novidade e a necessidade de eletrificar acaba por justificar a medida.

Mais dados sobre o carro serão libertados dentro de semanas, sendo certo que o novo Santa Fé será disponibilizado já em setembro na Europa.