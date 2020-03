Estará a Porsche a preparar mais um modelo com base no novo 911 Turbo? Acabado de ser revelado com artilharia pesada face aos rivais, o 911 Turbo parece que abriu a temporadas das versões especiais, depois de ter sido surpreendido e testes um carro muito camuflado na traseira e com uma asa traseira pouco comum. motores AutoMais motores/estara-a-porsche-a-preparar-mais-um-modelo_5e6a5cc023994a197a1e2bd1





Os nossos camaradas do sítio de internet Carscoops publicaram umas fotos de um protótipo do 911 991 Turbo em testes. As entradas de ar laterais estão tapadas e na traseira está a tal asa pouco comum, uma interpretação moderna do “duck tail” famoso nos 911 do passado.

Recordamos que o a cauda de pato tornou-se famoso com o 911 RS 2.7, em 1973, estando para um Porsche como estão as jantes Fuchs. Depois apareceu em vários outros modelos, nomeadamente, o 911 SC, o 911 3.2 e até a versão 964. Mais recentemente, a Porsche lançou uma versão especial do 997 conhecida como Sport Classic e que oferecia, exatamente, uma versão do “duck Tail” e das jantes Fuchs.

Resta saber se este é o rascunho de uma nova variante do 911, ou apenas um pacote opcional de equipamento para tornar o 911 Turbo mais apelativo.