Esta é uma moto totalmente diferente daquilo que já viu! A base é uma BMW R90T e foi totalmente personalizada pelos russos da Zillers Garage. motores AutoMais motores/esta-e-uma-moto-totalmente-diferente-daquilo-_5e9493ea46d99c31c028a8f8





A base é uma BMW R90T e foi totalmente personalizada pelos russos da Zillers Garage.

O modelo era para ser revelado num certame de motos, mas o cancelamento do mesmo levou os seus criadores a revela-la nas redes sociais. Como se pode ver, a moto está totalmente personalizada, especialmente no corpo e na zona por cima do guiador. Agressiva e diferente de tudo aquilo que já foi feito, esta BMW R90T não tem uma zona que tenha sido deixada sem modificações, estando muito perto do chão e com um farol a destacar-se na frente.

Ao contrário do que se poderia pensar, esta moto é perfeitamente utilizável, com a suspensão a poder subir e descer para permitir que a “barriga” na bata no chão. O motor não conheceu alterações.