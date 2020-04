Esta é a história de um Boxster que nasceu Porsche, tem alma de Toyota Supra e traseira Renault! Há, realmente, malucos para tudo: este verdadeiro “Frankenstein” começou a sua vida como Porsche e acabou com uma etiqueta de preço de 59.900 euros. motores AutoMais motores/esta-e-a-historia-de-um-boxster-que-nasceu_5e947ec09c5a6231d0b6ad98





O carro está à venda em Marbella, Espanha, na Cohen&Cars e por 59.900 euros compra um… bom, um carro. Que começou a vida como um Porsche Boxster, mas que foi parar ás mãos de um adepto do Toyota Supra GR. Para isso, pegaram nuns faróis com remota semelhança aos do modelo japonês e fizeram um para choques ainda mais remotamente parecido com o Supra.

Notando alguma confusão em termos de gosto e cultura automóvel, o carro ganhou umas portas com abertura como num Lamborghini e jantes de generosa dimensão pintadas de vermelho. Ora se até aqui a coisa estava horrível, olhando para a traseira, a coisa piora e a esquizofrenia é total: os farolins traseiros são replicas “aftermarket” dos usados no Renault Megane, juntando-se um “spoiler” diretamente da loja de tuning e um difusor sem nenhum efeito prático a que se junta uma dupla ponteira de escape.

Mas o mau gosto estendeu-se ao interior, com os bancos, consola central, tabliê e forros das portas, a serem estofados em couro branco e preto com pesponto vermelho. Há, ainda, muitos revestimentos em plástico vermelho de má qualidade, material e de gosto.

Os rapazes da Cohen&Cars deixam uma nota de humor no seu sítio: “A vida é muito curta para não comprar o carro que sempre quis!” Apre!