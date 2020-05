O Classe S nunca teve uma variante carrinha, mas isso não impediu clientes endinheirados de pagarem mais para ter um modelo exclusivo.

Como a Mercedes recusou, liminarmente, a realização de qualquer variante carrinha do Classe S, o dinheiro desses amantes da marca que desejavam ter um modelo desses foi parar a outros bolsos. Um deles pertenceu ao dono da Caro International, uma empresa baseada em Hamburgo e especializada em personalizações, limusinas e carros blindados, algo que é muito comum na Alemanha.

Por encomenda de um cliente, em 1990, nasceu o 560 TEL (o T era o código para as carrinhas na Mercedes), feito com peças e os níveis de qualidade da casa de Estugarda. O estilo da traseira é muito semelhante à geração S124 do Classe E, que doou os farolins traseiros e o óculo. A base é o 560 SEL na versão de chassis longo, equipado com o V8 atmosférico de 5.6 litros com 279 CV e 430 Nm, tração traseira e uma caixa automática de 4 velocidades.

O modelo está á venda nos EUA, mantendo as especificações europeias, ou seja, não tem os para choques americanos volumosos e que ficavam horríveis no Classe S. Tem 103 mil quilómetros e o preço só é fornecido sob consulta, podendo saber tudo clicando aqui, caso esteja interessado em ter uma carrinha única no mundo.