Espetacular Maserati Quattroporte em versão carrinha é um sonho tornado realidade Nunca a Maserati pensou fazer uma carrinha com base no Quattroporte, mas a Carrozzeria Touring fez uma "shooting brake" há uns anos e agora a Classic Driver fez nova versão.





Contemos a história: um milionário britânico quis comprar uma das quatro “Bellagio Fastbacks” que a Carrozzeria Touring fez há cerca de uma década e que apareceu num leilão da RM Sotheby’s, em 2013. Não conseguiu arrematar o carro e por isso decidiu ele próprio fazer a sua carrinha com base no Quattroporte.

Consultou várias empresas no Reino Unido para lhe fazerem o carro com base no atual Quattroporte. O problema é que além dos cerca de 150 mil euros do carro, essas empresas cobravam mais 227 mil euros pela transformação. Uma coisa é paixão, outra coisa era ficar com um Maserati a custar mais de 350 mil euros e desde 2013 que este britânico procurou forma de fazer o carro dos seus sonhos.

Após muita busca, encontrou Adam Redding, um homem com experiência para restaurar carros da Jaguar, Astoin Martin, Lancia, Bristol e muito outros. Colocado perante o desafio, inesperadamente, aceitou.

Para o produto final das imagens, o tejadilho teve de ser retirado, bem como a parte traseira, depois foi um trabalho de bate chapa que redundou numa traseira que ninguém pode dizer que foi um enxerto. O maior desafio nem foi esse: fazer com que o portão traseiro tivesse mecanismo elétrico que “conversasse” com a eletrónica original do Quattroporte.

Lá conseguiram e após 1500 horas de trabalho, nasceu o Maserati Quattroporte Shooting Brake, que tem 14 mil quilómetros no conta quilómetros e está equipado com o motor turbodiesel V6 de 3.0 litros com 272 CV. O valor pago pela transformação não foi referido. Olhe bem para as fotos… diga lá que este não poderia ser um trabalho original da Maserati?