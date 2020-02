Erhard Schnell, “pai” do Opel GT e do Opel Calibra faleceu aos 92 anos Tinha uma paixão absoluta pelo automóvel e pelo estilo, tendo sido o criador de dois carros icónicos da Opel: o GT de 1968 e o Calibra de 1989. Erhard Schnell morreu aos 92 anos. motores AutoMais motores/erhard-schnell-pai-do-opel-gt-e-do-opel_5e46b64cecd625127872f434





Foi ele quem desenhou e trouxe à luz do dia o famoso GT, mas dos seus desenhos nasceu, também, o primeiro Corsa, exatamente, aquele que na versão de três portas tinha alargamentos das cavas das rodas lançado em 1982.

Nasceu em 1927 em Frankfurt, começou a sua carreira como designer na Opel depois de se formar em Offenbach, tendo acabado a sua formação no GM Tech Center de Detroit.

Dos seus muitos talentos, destaca-se a sua veia artística nos grafismos, tendo desenhado as letras para os modelos Kapitan e Rekord, até que em 1962 começou a trabalhar num projeto para o mercado europeu. Nascia assim o GT que foi desenhado por Schnell no Opel Styling Studio de Russelsheim que apareceu no Salão de Frankfurt como protótipo em 1963 e, finalmente, como produto final em 1968. Celebrou 50 anos do modelo rodeado de carros clássicos de colecionadores de todo o mundo, em 2018.

“O meu carro favorito” era assim que Erhard Schnell descrevia o Opel Calibra, pois “era um carro novo, moderno e onde tive completa liberdade para o desenhar.”

A sua carreira terminou em 1992, mas esteve sempre presente na Opel e há seis anos foi-lhe perguntado se não queria abandonar, de vez, o desenho. “Não, obrigado” foi a resposta do veterano, que passou a estar em casa, a criar e a pintar, pois para ele era impossível estar longe do que mais amava fazer. Faleceu há dias com 92 anos na sua casa de Trebur.