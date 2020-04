Em Portugal há quase 1 milhão de carros com mais de 20 anos! Existem 900.000 carros com mais de 20 anos a circular nas estradas de Portugal! Onde andam eles? Não há dúvida de que existem duas realidades totalmente distintas no nosso país. Duas realidades no que diz respeito ao poder de compra, totalmente díspar entre as grandes cidades e o resto do país, a província como se motores AutoMais motores/em-portugal-ha-quase-1-milhao-de-carros-com_5e8dcb3d2af29a198bbc36f0





Existem 900.000 carros com mais de 20 anos a circular nas estradas de Portugal!

Onde andam eles?

Não há dúvida de que existem duas realidades totalmente distintas no nosso país. Duas realidades no que diz respeito ao poder de compra, totalmente díspar entre as grandes cidades e o resto do país, a província como se costuma dizer. Mas se é verdade que as capitais de distrito muito evoluíram nos últimos 10 anos, também não podemos negar que uma grande parte da população continua a viver com um nível de rendimentos muito baixo. E é indiscutível que existe ume forte diferença do custo de vida entre Lisboa e Porto, comparando com cidades como Tomar ou Castelo Branco, para já não falar nas pequenas vilas e aldeias, até mesmo as que se situam perto de Lisboa.

Experimente comer um bitoque e uma imperial no centro de Lisboa e compare com o preço de Abela, uma pequena aldeia perto de Grândola, talvez custe menos de metade…

Por isso vivemos a duas velocidades e essa realidade deflecte-se no parque automóvel que circula no nosso país.

12,7 anos é a idade média dos cerca de cinco milhões de automóveis que circulam pelas nossas estradas, um número que tem vindo a aumentar de ano para ano, e que compara assustadoramente com os 7,2 anos desse mesmo parque no ano 2000. Uma evolução que comprova a perda de poder de compra dos portugueses

Mas o mercado automóvel vinha a crescer fortemente nestes últimos anos, a um nível de 250.000 veículos novos de passageiros vendidos em cada ano. Essa tendência foi interrompida já no início deste ano 2020, mesmo antes da situação do Covid-19 que, entretanto, fez estancar o mercado.

Mas vejamos qual é o panorama:

Se a média é de 12,7 anos, é porque existem mesmo muitos automóveis em circulação com mais de dez, quinze e mesmo vinte anos.

Segundo as estatísticas da ACAP, 62% do parque automóvel tem mais de 10 anos, o que corresponde a 3,1 milhões de viaturas ligeiras de passageiros.

Destas, cerca de 900.000 têm mais de 20 anos, pasme-se!!!

Pois, é a tal diferença de poder de compra, de que falávamos no início deste artigo. Um Renault Clio novo , custa precisamente o mesmo preço em Lisboa, ou numa pequena cidade do interior, mas as pessoas não ganham o mesmo, nem nada que se compare. Enquanto que o preço do bitoque custa metade e o valor das casas e rendas, talvez ainda menos de metade, o preço dos carros novos é idêntico, o que significa que proporcionalmente os carros são bem mais caros na província.

A solução para os habitantes do interior são os usados, que vão trocando de mão em mão, acumulando quilómetros e idade, envelhecendo o parque de ano para ano.

Mas a situação ainda é mais grave se considerarmos os comerciais ligeiros, pois esses apresentam uma idade média de 14,1 anos para os cerca de 1,1 milhões de veículos que constituem o parque em circulação.

E passando aos pesados, os 16.200 camiões de passageiros em circulação, já têm em média uma idade de 15 anos.

É razão para nos perguntarmos se de facto estamos na europa ou afinal mais perto de africa?