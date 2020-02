Elon Musk afirmou que os veículos elétricos vão desvalorizar bastante os carros a gasolina e diesel Elon Musk afirmou que os veículos elétricos vão desvalorizar bastante os carros a gasolina e diesel motores AutoMais motores/elon-musk-afirmou-que-os-veiculos-eletricos_5e43056840d8a912bc61e63a





O CEO da Tesla decidiu lançar um alerta, dizendo que os valores de retoma dos veículos usados com motores a gasolina ou a gasóleo vão, a expressão é dele, “mergulhar” nos próximos anos devido ao incremento da eletrificação da industrias automóvel.

Musk fez esta afirmação, claro, no Twitter, em resposta a um cliente e acionista da Tesla, que escreveu “o Reino Unido vai banir todos os carros com motores de combustão interna a partir de 2035. Muitos outros países vão fazer o mesmo. A Tesla tem provado que carros 100% elétricos são, globalmente viáveis e superiores. Quem é que de perfeito juízo vai comprar um carro com motor de combustão interna depois de 2025, sabendo que o valor residual será nada? Go EV or Bust!”

Ora, esta afirmações desprovidas de qualquer base cientifica ou alguma fonte credível, foi pasto para um fogo ateado por Musk. “Os valores residuais para carros a gasolina ou a gasóleo, vão mergulhar nos próximos anos” responde Musk, não se alargando mais sobre o assunto.

Naturalmente que Musk aproveitou a onda para diabolizar os carros convencionais, baseado numa inverdade atroz. A perda de valor dos carros convencionais necessita que os carros elétricos vendam mais que todos os outros já a partir de 2035, ano em que alguns governos dizem querer acabar com os motores de combustão interna. Não se percebe como é que isso cai suceder, sabendo-se, desde já, que a mudança de paradigma durará mais que 15 anos e, claro, dependendo das subvenções que os Governos decidiram oferecer.

Nos EUA, a coisa poderá ser ainda pior, pois os elétricos representam, apenas, 1,9% (329 mil carros face a 17 milhões de carros vendidos em 2019), um decréscimo face aos 2,1% de 2018.

Portanto, as cotações dos carros a gasolina e a gasóleo não vai cair nos próximos cinco a dez anos só pela chegada dos carros elétricos. Em alguns mercados, pode acontecer, mas será por falta de oferta sendo virtualmente impossível ter outra escolha. Mas isso acontecerá numa mão cheia de mercados. Por outro lado, a maioria dos consumidores não têm dinheiro para comprar veículos elétricos e por isso, a procura por carros a gasolina e a gasóleo vai continuar por muitos e muitos anos.