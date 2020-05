Parece espetacular, certo? Um 911 arregaçado que faz lembrar o carro que esteve no Paris Dakar.

O 911 SC (953) que esteve presente no Dakar em 1984 e que o ganhou com Rene Metge e Dominique Lemoyne, era um carro muito diferente daquele que se encontrava à venda. Tinha tração integral comandada manualmente, um enorme curso de suspensão, uma altura ao solo impressionante e o motor boxer com 300 CV. A Porsche inscreveu três carros com a cores da Rothmans e acabaria, mesmo, por ganhar a competição imaginada por Thierry Sabine.

Este carro foi inspiração para muitos fazerem réplicas mais ou menos conformes do carro original, mas outros tentaram uma via diferente e o designer Emre Husmen, um turco canadiano, lançar a ideia de um 911 X. Um carro virtual que está dentro de outras realizações do designer que pode consultar aqui.

A ideia é criar um Porsche 911 todo o terreno, mas baseado no novo 911 Turbo da série 993 e ao qual chamou 911X. Desde logo chamam à atenção as jantes de 24 polegadas que na vida real trariam a acompanhar um jogo de jantes de 19 polegadas com pneus para fora de estrada.

A suspensão é ajustável em altura e todo o carro está repleto de detalhes que lembram o 953 que ganhou o Dakar há 36 anos. Proteções por todo o lado e uma traseira onde além do “rabo de pato” dominam duas saídas de escape de dimensões generosas. Além de tudo isto, Emre Husmen decidiu refrescar o estilo do 911 e o que se pode dizer é que o trabalho feito impressiona. Naturalmente que este é um projeto pessoal e que a Porsche nada tem a ver com ele, embora o designer tenha colocado no final da explicação para a realização deste projeto a frase “se alguém estiver interessado em fazer este carro, pode contactar-me”.