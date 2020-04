O dia 1 de abril já passou e até agora não há conhecimento de nenhum rumor sobre o regresso do Série 3 Compact.

Os nossos camaradas russos do sítio kolesa.ru imaginaram como é que um Série 3 Compact seria na eventualidade da BMW querer o regresso do modelo. Não vai acontecer por uma única razão: o Série 3 Compact nasceu como forma de colmatar a ausência daquele que mais tarde se tornaria no BMW Série 1. Como não desejava perder muito tempo e dinheiro, a BMW encurtou o Série 3, retirando-lhe a bagageira. O E36 usava o eixo traseiro do E30 e só depois é que evoluiu. Foram duas gerações, com pouco sucesso. Um regresso é quase impossível, também porque os carros de três portas estão, praticamente, extintos. Fica a ideia dos nossos colegas russos e quem sabe, um dia, a BMW não volte à receita. Naaaa…