Continuamos a dizer que há doidos para tudo e desta vez foram uns rapazes britânicos que fazem corridas de “drift” que se lembraram de fazer uma Nissan Navara com 1000 CV. Oh yeah, 1000 CV!

A SB Motorsport é uma equipa inglesa que participa em competições de “drift” com um Nissan GT-R. Ora, o que é que pensaram? Unir dois modelos Nissan, uma pick-up Navara com um GT-R. Assim, o bloco V6 de 3.8 litros sobrealimentado, o sistema de quatro rodas motrizes e o “hardware” do chassis do GT-R, foram transplantados para uma Navara. E porque o motor do GT-T até tem pouca potência, os moços da SB Motorsport deram um toque aqui e outro ali e o V6 debita um pouco mais de 1000 CV. Coisa pouca!

A ideia inicial era manter a Navara o mais perto do modelo de estrada, mas essa é uma ideia que já foi pela janela e será um carro rebaixado, cheio de asas e de músculo, nascendo assim a Navara R. Tudo nela transpira competição.

O mais impressionante é que conseguiram que o carro seja homologado para andar na estrada! E esperam conseguir acabá-la antes do final do ano. Voltaremos ao assunto lá para dezembro, mas para já aqui fica a ideia de uma Navara com 1000 CV. Wow!