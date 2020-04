E que tal um raro Mercedes Hartge com motor… BMW M? Parece uma combinação feita na cave do inferno, reunir um Mercedes W124 (no caso um 300E) com um motor de seis cilindros da BMW M. Mas ele existe e vai agora a leilão! motores AutoMais motores/e-que-tal-um-raro-mercedes-hartge-com-motor_5e8afdf8fed2021973b6d07f





Parece uma combinação feita na cave do inferno, reunir um Mercedes W124 (no caso um 300E) com um motor de seis cilindros da BMW M. Mas ele existe e vai agora a leilão!

Os irmãos Hartge fundaram uma empresa de “tuning” no já distante ano de 1971, em Merzig, Alemanha, passando para Beckingen em 1974. Ficaram famosos pelas modificações de gosto discutível de modelos da BMW, Mercedes e Range Rover, nomeadamente, jantes e kits de carroçaria. Outra das suas especialidades era colocar motores grandes em carros mais pequenos, por exemplo, colocar o motor de um Série 5 num Série 3. A verdade é que a Hartge co seguiu o estatuto de construtor e os seus modelos passaram a ter identidade própria, deixando as bases BMW e Mercedes de ter o número de registo das marcas. Infelizmente, as coisas não correram bem e a Hartge foi liquidada em 2019 e o registo comercial foi apagado, estando agora a tentar reerguer-se.

O carro das imagens é um Mercedes 300E W124 e recebeu dos irmãos Hartge o nome de Hartge F1. É um modelo único que cruza muitas coisas como as jantes da Carlsson (outro especialista em tuning Mercedes), o volante e a alavanca da caixa Hartge, madeiras exóticas e… (rufem os tambores!!!) um motor M88 da BMW M!

Ou seja, a Hartge tirou o bloco original com 180 CV e a transmissão, e colocou o motor M88 com a caixa do Série 6 E24. E claro, o motor BMW foi “tratado” pela divisão M e com 3.6 litros (3.4 de origem), ganhou maior compressão e debita 330 CV e 350 Nm, suficiente para chegar dos 0-100 km/h em pouco mais de 6 segundos, tocando os 300 km/h. Além de tudo aquilo que já referimos, este Hartge F1 tem uma suspensão com amortecedores Bilstein.

Ou seja, a Hartge cruzou um dos mais importantes modelos da Mercedes com um dos melhores motores da BMW. Um carro que é um “sleeper”, ou seja, olhando para ele, para os estofos de padrão pouco interessante, madeiras a precisar de recuperação, num carro com mais de 130 mil quilómetros, ninguém diria que chega aos 300 km/h!

Este Hartge F1 pode ser seu, se licitar – ao telefone, não é preciso ser presencialmente! – no leilão da RM Sotheby’s que vai decorrer em Essen, Alemanha. Será nos próximos dias 24 a 27 de junho que o carro será leiloado, sem estar restaurado (assim como está nas fotos), com 131.307 km e não tem reserva. Quer tentar a sua sorte? Vá ahttps://rmsothebys.com/en/auctions/es20e descubra tudo.