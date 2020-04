Ainda suspira por um Defender “old school”? Não lhe interessa o novo Defender? E então que tal um dos “velhos” com um belo V8 da Chevrolet?

A East Coast Defender (ECD) criou este projeto “Project Olsen” tem como base o anterior Defender (como 99% das criações da ECD) e está pintado com um cinzento muito escuro (Corris Grey) com jantes de 18 polegadas que se chamam “Defend 1983”, com pneus de todo o terreno BF Goodrich.

Os alargamentos das cavas das rodas, os para choques, a grelha, as luzes traseiras, bagageira de tejadilho, proteções dos farolins, tudo personalizado. O ECD Project Olsen pode levar 9 pessoas, duas à frente, três na fila do meio e quatro na parte traseira. A bagageira fica assim ocupada, passando as malas para o tejadilho, onde se chega por uma escada.

O interior é todo feito em pele, o volante é da Momo, o sistema de info entretenimento é da Sony e sistema wifi e Bluetooth.O motor é um Chevrolet LS3 V8 de 6.2 litros com uma caixa automática de seis velocidades.