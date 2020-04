A Ford anda a pisar gelo fino… depois do Mustang Mach-E, agora a Ford Performance decidiu honrar a memória do Mustang Cobra Jet do final dos anos 60 com um Mustang Cobra Jet… elétrico!

Pois é, um Mustang Cobra Jet elétrico, feito pela Ford Performance com a ajuda de parceiros habituais como a MLe Racecars, Watson Engineering, AEM Ev e a Cascadia. O Mustang Cobra Jet elétrico tem 1420 CV e 1491 Nm de binário e na “strip” é capaz de chegar dos 0-400 metros (quarto de milha como dizem os americanos) em 8 segundos, com uma velocidade de saída de 274 km/h.

A Ford Performance não revelou mais detalhes, apenas que o carro será estreado no final do ano numa corrida de dragsters, onde irá demonstrar que a competição terá futuro com motorizações elétricas.

Mark Rushbrook, o patrão global da Ford Performance, referiu que “olhamos para o Cobra Jet 1400 como uma oportunidade para começar o desenvolvimento de motorizações elétricas num ambiente de competição por nós bem conhecido. Por isso, temos os referenciais em termos de performance e queremos igualá-los com as motorizações elétricas. Tem sido um projeto fantástico para trabalhar e espero que este seja o primeiro de muitos modelos de competição elétricos feitos pela nossa equipa da Ford Performance Motorsport.”