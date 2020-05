Os “speedster” têm regressão à ribalta por culpa da Ferrari com o SP1/2 Monza e da McLaren com o lançamento do Elva. Este Ford Focus Speedster é a versão russa desses carros que custam milhões de euros.

Chama-se Ford Market, é uma oficina de “tuning” russa que deitou mãos a um dos mais recentes Focus e com muito trabalho e minúcia, criou este Focus Speedster. Retiraram as portas, substituídas por um painel a toda a largura do carro, criaram as proteções para os encostos de cabeça que tapam tudo até ao condutor e passageiro.

O interior foi modificado, mas feito com algum gosto, mesmo que apareça um volante do Focus da anterior geração. Há dois bancos tipo competição e o carro exibe uma suspensão pneumática que permite o carro ser rebaixado para um evento e voltar a uma altura ao solo que permita andar em estrada. Não se sabe que motor é usado neste Speedster, mas o carro parece divertido de conduzir.

https://www.instagram.com/p/BtQn1KNllhy/?utm_source=ig_embed

