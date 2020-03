E que tal um Alfa Romeo Giulia feito, totalmente, em fibra de carbono? Fala-se muitos dos Singer, os 911 “restomod” que ficam melhores que os originais, e os britânicos da Alfaholics decidiram oferecer um Giulia totalmente em... carbono! motores AutoMais motores/e-que-tal-um-alfa-romeo-giulia-feito_5e6b920d2af29a198baefad0





Fala-se muitos dos Singer, os 911 “restomod” que ficam melhores que os originais, e os britânicos da Alfaholics decidiram oferecer um Giulia totalmente em… carbono!

Não espanta que tenha sido uma empresa britânica a fazer este carro, pois no Reino Unido é normal ter modelos como o Ford Escort MK2 feito totalmente em carbono. Por isso, a Alfaholics – um dos maiores especialistas mundiais em modelos clássicos da Alfa Romeo – decidiu incluir no seu programa GTA-R, a adição de uma carroçaria feita, totalmente, em fibra de carbono.

Recordamos que o Alfaholics GTA-R é o equivalente ao Singer 911, uma versão totalmente renovada do clássico Giulia. Com esta carroçaria em fibra de carbono, o Alfaholics GTA-R 300 fica 70 quilos mais leve face a um GTA-R e toalmente completo, serão menos 38 kgs que o topo de gama GTA-290R que já tinha capô em carbono, tampa da mala e portas. Contas feitas, o peso final do GTA-R300 será inferior aos 800 kgs o que permite uma relação peso potência de 300 CV/tonelada, dai o nome do carro.

Além da carroçaria em fibra de carbono, o carro terá suspensão em titânio e debaixo do capô lá estará o bloco Alfa Romeo “Twin Spark”com cilindrada alargada para 2.3 litros, oferecendo 240 CV às 7000 rpm. O Alfaholics GTA-R290 custa qualquer coisa como 270 mil euros, pelo que o GTA-R300 deverá ficar perto ou para lá dos 300 mil euros.