Pois é, acabou o confinamento, há mais carros na estrada e estão de regresso os “tótós” que parecem não saber que é proibido andar na faixa do meio desde 2016!

A coisa é muito simples: o Artigo 13º do Código da Estrada, alterado pelo Artigo 2º da Lei Nº116/2015 e em vigor a partir do primeiro dia de junho de 2016, o seguinte:

“1 – A posição de marcha dos veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes.

2 – Quando necessário, pode ser utilizado o lado esquerdo da faixa de rodagem para ultrapassar ou mudar de direção.

3 – Sempre que, no mesmo sentido, existam duas ou mais vias de trânsito, este deve fazer-se pela via mais à direita, podendo, no entanto, utilizar-se outra se não houver lugar naquela e, bem assim, para ultrapassar ou mudar de direção.

4 – Quem infringir o disposto no nos n.º os 1 e 3 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, salvo o disposto no número seguinte.

5 – Quem circular em sentido oposto ao estabelecido é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.”

Não parecem não haver grandes dúvidas! É proibido andar na faixa do meio, é uma contra ordenação grave, dá direito a perder 4 pontos na carta e a multa vai dos 60 aos 300 euros. Portanto, façam um favor a todos: agora que recomeçamos a usar os nossos automóveis, por favor, não circulem na faixa do meio!!

E já agora, os espertinhos que passam pelo lado direito quem segue no meio, saibam que a multa é mais pesada – entre 250 e 1250 euros e 4 pontos na carta – e que essa é uma contra ordenação muito grave! E, mais uma vez, dizer que a faixa da esquerda é para os mais rápidos e para ultrapassagem!!! Não ande na faixa da esquerda, role o mais à direita como diz o Código da Estrada.

Portanto, vamos lá a nos comportar devidamente para evitar acidentes e, já agora, não dar cabo dos nervos a quem anda na estrada!