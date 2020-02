DS Aero Sport Lounge, um SUV elétrico vindo do futuro O Salão de Genebra vai ser palco para a apresentação do protótipo DS Aero Sport Lounge, um SUV elétrico que olha para o futuro. motores AutoMais motores/ds-aero-sport-lounge-um-suv-eletrico-vindo-do_5e57e7f1ab112512a5b763bc





O Salão de Genebra vai ser palco para a apresentação do protótipo DS Aero Sport Lounge, um SUV elétrico que olha para o futuro.

O Aero Sport Lounge foi desenhado para otimizar o funcionamento aerodinâmico, tendo cinco metros de comprimento e uma grelha desenhada para enviar o ar para os lados e para as jantes de 23 polegadas, desenhadas especialmente para a eficácia aerodinâmica.

A frente tem um ecrã a fazer de grelha, que esconde a parafernália de sensores, Lidar, entre outros, oferecendo faróis LED e o “DS Light Veil” iluminado e que será a futuro assinatura da marca francesa.

No interior, o protótipo mantém o estilo futurista, com uma abordagem ousada. Não há ecrãs, mas duas faixas sobrepostas a toda a largura do carro, a inferior mostra a informação exibida pela faixa superior. Cada ocupante tem o seu próprio ecrã para o manter ocupado nas longas viagens, com mais dois ecrãs menores que oferecem as imagens vindas das câmaras que funcionam como espelhos. O painel de instrumentos foi substituído por um “head up display” que utiliza realidade aumentada para projetar informação no para brisas, sendo que o carro tem uma inteligência artificial denominado Iris com controlo háptico e 3d, uma tecnologia desenvolvida em cooperação com o laboratório Silicon Valley.

A DS não seguiu uma tendência atual de procurar a pele vegan e os plásticos reciclados, utilizando no seu lugar materiais menos comuns: palha para a parte traseira dos bancos, algodão acetinado e espuma de alta densidade para os bancos. Os forros das portas estão feitos em microfibra transparente.

Para lá de tudo isto, o DS Aero Sport Lounge é um carro elétrico com uma potência de 680 CV, derivado do carro de competição da Fórmula E da DS Automobiles Techeetah, alimentado por uma bateria de 100 kWh que oferece uma autonomia de 650 km.