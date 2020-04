Um grupo de entusiastas da Bentley e ricos proprietários de modelos históricos da casa britânica, escreveram à marca propriedade do grupo VW, dizendo que as réplicas de modelos históricos estão a depreciar os originais.

Adrian Hallmark, o CEO da Bentley, recebeu uma carta de um grupo de ricos proprietários de modelos da casa britânica, expressando preocupação com os seus investimentos perante a ideia de serem construídas 12 réplicas do Bentley 4.5 Blower, tendo por base uma leitura 3D de um carro original.

Esta ideia de construir réplicas conformes de modelos originais com história e valor elevado, não é um exclusivo da Bentley, pois a Aston Martin e a Jaguar, já o fizeram. Porém, nenhum recebeu contestação como sucede agora com a Bentley.

A carta enviada a Hallmark, assinada por nomes como Ralph Lauren, Evert Lowmann, William Connor ou Lord Bamford, todos colecionadores e com modelos Blower nas suas coleções, alegam que a realização destas 12 réplicas irá “diluir a especial admiração e desejo de possuir algo que só os modelos originais podem despertar.”

Para Simon Kidston, especialista em carros clássicos e neto de um dos “Bentley Boys”, Glen Kidston, “a maioria das marcas são os guardiões da sua própria história, fieis depositários de recordes, carros e legados. Quando um construtor começa a fazer réplicas genuínas, décadas depois de terminada a sua produção, diluindo a linha que separa os originais das réplicas, desvaloriza os modelos originais detidos por colecionadores privados que muito investiram na aquisição, recuperação e manutenção destes originais.”

A Bentley possui um Blower e teve a ideia de restaurar o carro. Fizeram uma medição 3D do modelo e alguém lembrou que seria uma boa ideia fazer réplicas oficiais do Blower, não autorizadas a participar em eventos desportivos ou de exibição.

Defende-se a Bentley que consultaram proprietários de modelos históricos, restauradores, especialistas e membros do “Bentley Driver’s Clube” e do “Benjafield’s Racing Club” e que a ideia de uma série do Blower denominada “Continuation Series” teria uma boa resposta.

A carta não terá efeito nenhum, pois a Bentley já fez o “scanner” 3D do carro que perteceu a Sir Henry Birkin, o modelo informático está feito, os 12 carros já estão vendidos e a produção vai começar brevemente. Garante a Bentley que os Blower Continuation Series “serão iguais em termos mecânicos ao nosso carro original, mas não terão a mesma cor nem os mesmos grafismos do original, pelo que serão, imediatamente reconhecíveis. Os quatro carros originais são únicos, extremamente raros e muito valiosos e cada um deles tem a sua história incrível. Nenhum carro novo ou réplica do Bentley Blower irá mudar isso!”