Dongfeng “salvou” a PSA e agora que o Covid-19 chegou tenta renegociar acordo Gastou 5 mil milhões de euros e juntamente com o Governo francês “salvou” a PSA da falência, ficando com 12,2% do capital do grupo francês. Mas à primeira abanadela, está a repensar a sua posição. motores AutoMais motores/dongfeng-salvou-a-psa-e-agora-que-o-covid-19-_5e8f076479a1b71956c13d1e





Gastou 5 mil milhões de euros e juntamente com o Governo francês “salvou” a PSA da falência, ficando com 12,2% do capital do grupo francês. Mas à primeira abanadela, está a repensar a sua posição.

Tendo a lucidez de contratar Carlos Tavares para liderar o grupo, os acionistas do PSA Group viram o português recuperar as finanças e, rapidamente, dar a volta, aumentar o valor e a dimensão do grupo e colocar-se em posição de formar um dos maiores grupos mundiais com a fusão com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

O investimento da Dongfeng foi um excelente negócio que rendeu bastante, mesmo que durante as negociações de fusão com a FCA tenha aceite reduzir a sua posição no capital a PSA, vendendo 30,7 milhões de ações. Os 680 milhões de euros que valia a sua posição transformar-se-iam em 4,5% do capital do novo gigante.

Agora, com o Covid-19 parece que as coisas estão a mudar e com a perspetiva de despedimentos na China (na fábrica de Wuhan partilhada pela PSA e pela Dongfeng) e a redução do valor bolsista da PSA, os chineses entendem que devem rever o seu investimento e o plano que já estava acordado para a fusão que, devido a esta situação pandémica, também está atrasado.