O Ministério do Ambiente da Coreia do Sul decidiu multar e levantar processos criminais contra a Mercedes, Nissan e Porsche, depois de ter descoberto muitos modelos equipados com software ilegal!

Os veículos, que foram comercializados entre 2012 e 2018, verão a sua homologação revogada já este mês e antes do lançamento de uma operação de recolha, como noticiou o jornal sul coreano “The Korea Herald”.

A multa maior será averbada á Mercedes Benz Korea e será equivalente a 58,7 milhões de euros, enquanto a Porsche Korea e a Nissan Korea vão ter de pagar 757 mil e 681 mil euros, respetivamente. A multa imposta à Mercedes é a maior alguma vez imposta pelo executivo sul coreano, ultrapassando por larga margem os 10,6 milhões de euros averbados ao grupo Volkswagen, pelo mesmo motivo, em novembro de 2015.

Contas feitas, são 37.154 unidades de 12 gamas diferentes, do Classe C ao GLC, passando pelo ML. A Nissan tem 2.293 unidades afetadas, especialmente do Qashqai, enquanto a Porsche tem debaixo de escrutínio 934 unidades do Macan Diesel.

Segundo Keum Han-Seung, membro do ministério do ambiente sul coreano, disse que “o Ministério do Ambiente continua a apertar a malha às emissões de modelos diesel para reduzir as poeiras finas causadas pelos motores a gasóleo e temos planos para rever e gerir as emissões ilegais e adulteradas.”

Duramente atingida, a Mercedes Benz Korea já reagiu, recusando as acusações do Governo sul coreano. “A razão para usarmos a função em questão é justificável por questões tecnológicas e legais.”

Segundo fontes sul coreanas, alguns dos modelos da Mercedes testados, emitiam cerca de 13 vezes mais que o limite de NOx (que é de 0,08 g/km), enquanto os Nissan emitem mais 10 vezes que o limite e o Porsche Macan, apenas 1,5 vezes mais que o limite legal.