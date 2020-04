Dicas para higienizar de forma competente o seu carro Não há que arriscar: aprendam com estas dicas como higienizar o seu carro. motores AutoMais motores/dicas-para-higienizar-de-forma-competente-o_5e944656216cee31ad9fa4e1





O AUTOMAIS está sempre preocupado com o lado prático da utilização do automóvel e nesta altura em que a pandemia de Covid-19 nos coloca fechados em casa, há sempre a necessidade de ir as comprar ou ir trabalhar. Não há que arriscar: aprendam com estas dicas como higienizar o seu carro.

Não importa se o carro é seu, da empresa, alugado ou de um amigo, nestes tempos em que estamos a conseguir controlar o assassino silencioso, a higienização do mesmo é fundamental, tal como lavar as mãos e desinfetá-las e, já agora, usar uma máscara mesmo que as autoridades não o preconizem.

Se levar a peito estas dicas, estará a reduzir o risco de espalhar o SARS Cov-2, protegendo-se a si e aos outros.

Em primeiro lugar, faça um favor a si a todos: tire toda a tralha do tabliê, das palas do sol, das bolas das portas e da chapeleira. Tudo aquilo que ornamenta, desnecessariamente, o interior do seu carro deve ser retirado pois torna a limpeza mais fácil, mas também contribui para que o vírus e outras bactérias possam encontrar guarida.

Depois, lembrar que aqui não se aplica o ditado “uma vez limpo, para sempre limpo”, pois o SARS Cov-2 parece que é uma malandreco que se espalha facilmente e o que agora está limpo, daqui a pouco pode não estar. Por isso, deve desinfetar, amiudes vezes, o habitáculo. Tenha cuidado com alguns produtos de limpeza pois podem ser corrosivos e por isso será melhor testá-los numa zona remota que não seja visível se há algum problema. Sabão líquido ou detergente da louça são mais que suficientes, deixe só que eles façam a sua ação durante um pouco de tempo.

Deverá usar um pano de microfibras limpo, claro, um pouco de água e um dos dois agentes acima mencionados. Recomendamos o sabão, pois é o mais eficaz e por isso é recomendado para lavar as mãos. A fórmula química é eficaz pois destrói a camada de lípidos que contém o material genético do vírus, tornando-o inofensivo acabando por se extinguir. Dizer, também, que a espuma é menos agressiva para o plástico que o álcool ou o álcool gel. Se ficar preocupado com a falta de brilho do habitáculo, uma daquelas latas que têm um produto que abrilhanta o interior.

Quais são os lugares mais importantes do interior?

Claramente, todas as peças e partes que você toca na condução. Falamos do volante, alavanca da caixa de velocidades, travão de mão ou botão do travão de mão, porta luvas, pala do sol, espelho interior, pegas das portas exterior e interior, alavancas do pisca e do limpa para brisas. Os ecrãs sensíveis ao toque têm de ser limpos com cuidado. Sugerimos que aplique um pouco de desinfetante num pano, uma vez mais, de microfibras.

Na bomba de gasolina

Pois é, inevitavelmente terá de ir abastecer o carro mesmo que não ande muito (e lembre-se que não deve deixar o depósito andar na reserva!). Nessa altura, deve usar luvas (como sucede com os camionistas que sempre usaram luvas para reabastecer os camiões) ou então papel, enfim, uma proteção. Se não puder lavar as mãos, por favor, desinfete-as assim que puder.

Depois, claro!, ande sempre com um frasquinho de álcool ou gel e antes de entrar no carro desinfete as mãos. Depois de sair, volte a desinfetar, lavando as mãos durante 20 segundos sempre que possível. Não ande com pessoas dentro do carro – se tiver que ser, não leve ninguém no banco da frente, sempre no banco traseiro – e, por favor, faça o melhor possível para conseguir a melhor medida para evitar o contágio: fique em casa!