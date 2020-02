Daimler reforça plano de corte de custos e corta 15 mil postos de trabalho O plano em curso de corte de custos será intensificado e no caminho estão 15 mil postos de trabalho que serão sacrificados. motores AutoMais motores/daimler-reforca-plano-de-corte-de-custos-e_5e42b3e2c935e512939e27c9





Segundo o jornal alemão “Handelsblatt”, estes 15 mil postos de trabalho aumentam os 10 mil que já tinham sido anunciados e que permitirá reduzir, no final de 2022, 1,5 mil milhões de euros, diz a Mercedes. Os analistas dizem que a poupança será bem maior.

A vontade de acelerar o plano de corte de custos, as poupanças que já foram alcançadas e o que será o futuro, será apresentado nos próximos dias, incluindo o fim ou a redução drástica dos investimentos em projetos que não sejam rentáveis ou que não façam parte do negócio principal da Daimler.

Outra medida que a Daimler vai tomar, é reduzir a sua gama , com as versões coupé e cabriolet do Classe S a desaparecerem, estando, nest momento, o Classe B á beira de entrar para a guilhotina, depois do Classe X já ter a sentença lida: em Maio, acaba a aventura da Mercedes no segmento das “pick-up”.