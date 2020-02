Daimler reduz equipa de gestão da Mercedes para maior eficiência A Daimler acaba de anunciar uma reorganização da sua equipa de gestão, reduzindo-a para maior eficiência. motores AutoMais motores/daimler-reduz-equipa-de-gestao-da-mercedes_5e4e752c9183311287a17387





A Daimler acaba de anunciar uma reorganização da sua equipa de gestão, reduzindo-a para maior eficiência.

Esta reorganização das áreas financeira, produção e desenvolvimento destina-se a acabar com redundância e duplicações entre a Mercedes e a Daimler. Assim, Markus Schaefer torna-se o COO da Daimler, ele que era, até agora, o membro do conselho de administração para a pesquisa. Wolf-Dieter Kurz assume a responsabilidade da estratégia de produto da Mercedes Benz Cars, ele que era o responsável pela solvabilidade dos projetos de produto. Finalmente, Ola Kallenius, o CEO da Daimler, passa a ser também o responsável pela Mercedes Vans, ficando o atual responsável dessa divisão, Wilfred Porth, apenas com o seu papel como responsável pelos recursos humanos. Quanto ao diretor financeiro da Mercedes, Frank Lindenberg, abandona a Daimler e para o seu lugar entre o diretor financeiro da Daimler, Harald Wilheim, acumulando os dois cargos. Todas estas alterações entram em vigor dia 1 de abril.