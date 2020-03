Daimler não necessita de apoio estatal anuncia Ola Kallenius Segundo o CEO da Daimler, o grupo alemão tem fundos suficientes para encarar a crise do Coronavírus sem precisar de apoios estatais. motores AutoMais motores/daimler-nao-necessita-de-apoio-estatal_5e7a20b49d64b9194ad71f7c





Segundo declarações de Ola Kallenius, CEO da Daimler, ao jornal alemão Handelsblatt, “a Daimler, atualmente, não precisa de ajuda estatal, pois antes desta crise estávamos bem fornecidos de fundos. Estamos em permanente discussão com os nossos fornecedores e a consultá-los e, até agora, não há nenhum com problemas de liquidez.”

A Daimler já reabriu a sua fábrica na China e já vê retoma no maior mercado mundial. “A maioria dos nossos concessionários reabrira e os consumidores estão a regressar. Todos os dias as pessoas vão aos concessionários e a procura está a subir, o que nos deixa otimistas.” Na Europa e nos EUA, as coisas estão mais negras e a produção nessas duas geografias estão paradas. Mesmo assim, Ola Kallenius não vê necessidade de apoios estatais para combater esta crise.