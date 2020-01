Daimler e Volvo negoceiam colaboração para desenvolver motor térmicos Segundo o órgão de comunicação alemão Automobilwoche, citando um executivo da Volvo, a marca sueca e a Daimler já tiveram conversas exploratórias para o desenvolvimento em conjunto de motores de combustão interna. motores AutoMais motores/daimler-e-volvo-negoceiam-colaboracao-para_5e1375bd9419111c2a6f4ee1





Esta informação acabou por ser confirmada pelas partes, mas com ambos a deixarem claro que ainda é cedo para falar sobre projetos futuros no âmbito de uma colaboração conjunta. Curiosamente, a Geely, proprietária da Volvo, possui, também, 10% do capital da Daimler, embora não haja uma relação causa efeito ou facilidade de aproximação entre as duas partes, devido a esta situação.

Já em outubro de 2019 a Volvo tinha anunciado que iria fundir a sua divisão de pesquisa e desenvolvimento de motores de combustão interna e produção desses motores, com a Geely numa empresa externa, permitindo estabelecer um fornecedor global que irá desenvolver a próxima geração de motores de combustão interna e híbridos. Poderá esta nova empresa comça a funcionar em março deste ano, podendo ser o ponto de partida para esta parceria com a Daimler.

Recordamos que a Geely e a Daimler já tinham um plano de colaboração para construir a próxima geração dos modelos Smart elétricos na China, sendo que a Geely e a Volvo já partilham tecnologia com a marca Lynk&Co. Da parte da Daimler, o único comentário foi “a parceria com a Geely está a desenvolver-se de uma forma positiva.” Ou seja, não foi confirmada ou desmentida esta parceria Daimler – Volvo.