Chama-se Spring Electric Concept, está prometido para 2021, será o elétrico mais barato á venda no Velho Continente, sendo quase uma cópia do K-ZE vendido pela Renault na China.

Manterá a generosa altura ao solo, o estilo musculado, um redesenhar da frente para enquadrá-lo na gama Dacia e luzes LED à frente e atrás. A Dacia não libertou nenhuma informação técnica, mas a casa romena afirma que o Spring Electric terá uma autonomia de 200 km, o que deixa claro a sua condição de modelo urbano.

Isso também é visível nas dimensões do Electric Concept: 3700 mm de comprimento. O carro tem cinco portas e a Dacia diz que o carro é “leve e compacto” com um estilo “focado no essencial, oferecendo fácil acesso a um maior número de pessoas.”

O Spring Electric estará disponível para serviços de “car sharing”, juntando-se ao Zoe, Kangoo ZE e Twizy da Renault. Para a Dacia será a primeira incursão na mobilidade elétrica.